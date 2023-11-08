Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı merkez Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki 7 katlı Selsebil Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.

        Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Dev maçta kazanan Milan!
        Dev maçta kazanan Milan!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Temsilciler Meclisi'nden Filistin asıllı Tlaib'e 'kınama'
        Temsilciler Meclisi'nden Filistin asıllı Tlaib'e 'kınama'
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (3)
        Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (3)
        Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
        Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
        Göksun'da "e-sınav" merkezi açıldı
        Göksun'da "e-sınav" merkezi açıldı
        Kahramanmaraş'ta nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü
        Kahramanmaraş'ta nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına...