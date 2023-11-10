Kahramanmaraş'ta belde belediye başkanlarının hizmetleri kitaplaştırıldı

Kahramanmaraş'ta 1960 ile 2014 yılları arasında beldelerde görev yapan belediye başkanlarının özgeçmişleri ve hizmetleri kitaplaştırıldı.

Türkoğlu Belediyesince geçmiş dönemlerde beldelerde hizmet veren belediye başkanlarının anılarının yaşatılması amacıyla hazırlanan "Kahramanmaraş Belde Belediye Başkanları Hatıra Kitabı" yayınlandı.

Belediye başkanlarının özgeçmiş ve görev süresince yaptığı hizmetlerin yer aldığı kitabın tanıtımı amacıyla bir kafede gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş'a geçmiş dönemlerde hizmet veren tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

Okumuş, kendisinin de 2004 ile 2014 yılları arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Beldesi'nde görev yaptığını ve diğer belde belediye başkanlarıyla ilişkilerini hiç koparmadığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta belde belediye başkanlarının yaptığı hizmetleri ölümsüzleştirmek ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kitap çalışması yaptıklarını anlatan Okumuş, "Bugün burada toplanan belediye başkanlarımıza hazırladığımız kitabı takdim edeceğiz. Bu kalıcı bir kitap. Hikayelerimiz zihinlerde kalmasın, kitaplarda kalıcı olarak kalsın. Çünkü 11 ilçe içerisindeki 55 beldede Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra belediye başkanlığı yapan her arkadaşımızın burada ismi ve beldesinde yaptığı hizmetleri kitaba aktardık." diye konuştu.