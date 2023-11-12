Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta depremde 35 kişinin öldüğü binaya ilişkin 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 35 kişinin yaşamını yitirdiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 02:41 Güncelleme: 12.11.2023 - 02:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta depremde 35 kişinin öldüğü binaya ilişkin 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 35 kişinin yaşamını yitirdiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Onikişubat ilçesinde yıkılan binanın müteahhidi, apartmanın fenni mesulü, apartmanda faaliyet gösteren pastanenin iki yetkilisi ve apartmandaki tadilatı organize eden olmak üzere 5 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

        İddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan, 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.

        Enkazda yapılan bilirkişi incelemesine ait raporlar, karot ve demir numune analizleri ile tutanaklarının yer aldığı iddianamede, Ezgi Apartmanı'nın yıkıldığı, 35 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bir kişinin ise yara alamadan kurtulduğu hatırlatıldı.

        Depremin ardından ölüm ve yaralanmanın meydana geldiği binanın durumunun tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyetince inceleme yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örneklerinin alınarak muhafaza edildiği aktarılan iddianamede, inşaat ve jeoloji mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporların Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim görevlilerinden oluşan 7 kişilik heyete tevdi edildiği belirtildi.

        İddianamede, onaylı mimari projesinde 1 asansörün olduğu görülürken enkaz alanında yapılan incelemede 2 bölgede asansör imalatında kullanılan parçalara rastlanıldığına işaret edildi.

        Apartmanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere elde edilen tüm delilerin dosya kapsamında bulunan bilirkişi raporları ile birlikte KTÜ öğretim üyelerinden oluşan heyete teslim edildiği ve kusur atfı hazırlandığı ifade edilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

        "Analizler öncesi elde edilen sonuçlar, yapı ruhsatından binanın yapımına 1996 yılında başlandığı anlaşılmaktadır. Dosya kapsamında binaya ait mimari, statik ve tesisat projeleri ile statik hesap raporu bulunmaktadır. Soruşturma konusu binanın Google Earth'ten elde edilen görüntüleri detaylı incelendiğinde, çatı katının kullanımda olması soruşturma konusu binanın projesinden farklı olarak ilave bir kata sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, binanın Hacı Ali Özal Caddesi'ne bakan tarafında bulunan kısmında, projede üst zemin katta girişi ve alt zemin katta bodrumu bulunması gereken dükkanın girişinin alt zemin kattan yapıldığı ve apartmanın Hacı Ali Özal Caddesi'ne bakan tarafının toprak kotunun projeden farklı olduğu tespit edilmiştir. Dosyadaki belge ve bilgilerden, yıkılan binanın donatı tipinin proje verileriyle uyumlu olmadığı tespit edilmiştir."

        Yıkılan binanın mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında kolon ve perde duvarların etriye aralıkları, kanca özellikleri ve bindirme boyları gibi alanların yetersizlikler olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar aktarıldı:

        "Ezgi Apartmanı için tarafımıza teslim edilen dosyada zemin etüt raporu bulunmamaktadır. Sonuç olarak, soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik ve imar kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür. Statik proje müellifi, yapım sorumlusu müteahhit, fenni mesul, Kervan Pastanesinde yapılan izinsiz ve projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."

        - Birden fazla taşıyıcı unsura zarar verilmesi binanın yıkılmasında domino etkisi yaratmış

        Tüm dosya kapsamında, pastanede yapılan tadilatlarda binanın statiğini etkileyecek ve binanın taşıyıcı unsurlarına zarar verecek şekilde havalandırma tesisatının perde duvarla boşluk açılarak çıkarıldığının, zemin ve asma kat arasında bulunan 40 santimetre çapındaki fretli kolonun kesildiğinin, işyerinin servis amaçlı kullandığı asansör için +30 kotundaki tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açıldığının sabit olduğuna yer verilen iddianamede şöyle denildi:

        "Binanın birden fazla taşıyıcı unsuruna zarar verilmesinin depremin etkisiyle yapıda domino etkisi yaratarak binanın yıkılmasına neden olmasının kuvvetle muhtemel olduğu, zira kolon, kiriş, perde beton, döşeme gibi binanın taşıyıcı unsurlarının birbirine bağlı olduğu anlaşılmıştır. Bu taşıyıcı unsurlardan bir veya birden fazlasına zarar verilmesi zincirleme olarak diğer taşıyıcı unsurların da zarar görmesine neden olabileceği, somut olayda da Kervan Pastanesi tarafından birden çok sayıda taşıyıcı unsura zarar verildiği yapılan soruşturma sonucunda belirlenmiştir." denildi.

        İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, suçlamaları reddetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Penaltı ve TFF sözleri
        Penaltı ve TFF sözleri
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu "Türkiye Yüzyılı" konferansında...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu "Türkiye Yüzyılı" konferansında...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Kahramanmaraş'ta "Yerinde Dönüşüm Projesi"nin ilk temeli atıldı
        Kahramanmaraş'ta "Yerinde Dönüşüm Projesi"nin ilk temeli atıldı
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Kahramanmaraş'ta belde belediye başkanlarının hizmetleri kitaplaştırıldı
        Kahramanmaraş'ta belde belediye başkanlarının hizmetleri kitaplaştırıldı
        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek gösteri düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek gösteri düzenlendi