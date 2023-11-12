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        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 09:26 Güncelleme: 12.11.2023 - 09:38
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        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

        Maarif Mahallesi Üniversite Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu A.K. ile M.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda destek ekip sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan şüpheli O.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu arada, silahlı kavgaya karışan zanlıların çok sayıda suçtan arandıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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