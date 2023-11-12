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        Kahramanmaraş'ta KADEM üyeleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyelerinden oluşan grup, evlerinde yapıp getirdikleri kahveleri, bir kahve zincirinin şubesi önünde vatandaşlara ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:05
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        Kahramanmaraş'ta KADEM üyeleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyelerinden oluşan grup, evlerinde yapıp getirdikleri kahveleri, bir kahve zincirinin şubesi önünde vatandaşlara ikram etti.

        KADEM İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran, gazetecilere, Filistin'in 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözleri önünde bombardımana uğradığını ve Filistinlilerin ciddi bir soykırıma maruz kaldığını söyledi.

        İsrail'e destek veren markaların boykot edilmesi amacıyla toplandıklarını belirten Taşkıran, "İllaki onların kahvelerine mahkum değiliz. Onlardan satın aldığımız kahvelerin her birinin karşılığının ne olduğunu televizyonlarda, sosyal medyada görüyoruz. Bile bile bunlar olsun istemiyoruz. Bireysel boykot yapıyoruz ancak toplumsal anlamda da farkındalık oluşturmak amacıyla burada kafenin önünde evde yaptığımız kahveleri vatandaşlarımıza ikram ediyoruz." dedi.

        Taşkıran, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde çok büyük bir yıkım yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Binlerce canımızı kaybettik. Bir savaş değildi belki ama büyük bir felaket yaşadık ve bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Yakınlarımızı kaybetmenin, evlerimizin başımıza yıkılmasının ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz. O yüzden Filistin'de yaşanan her bir yıkım, her bir bomba, her bir can kaybı gerçekten bizi derinden etkiliyor. Onların acılarını da çok iyi anlıyoruz ve onlar bunu her gün yaşıyor. Biz 6 Şubat'ta yaşadık ve hala bunun acısını çekiyoruz. Zihnimize, kalbimize kazındı ama Filistin'deki kardeşlerimiz her gün bunu yaşadığı için onların acısı her gün taze. Biz de elimizden geldiğince, gücümüzün yettiği ölçüde destek vermek istiyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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