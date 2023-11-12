Kahramanmaraş'ta diyabet hastaları bilgilendirildi Kahramanmaraş'ta Diyabetle Yaşam Derneği tarafından "14 Kasım Diyabet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta Diyabetle Yaşam Derneği tarafından "14 Kasım Diyabet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kentteki bir yemek dağıtım şirketinin toplantı salonundaki programda, diyabetle yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.

Dernek Başkanı Sibel Soytürk, gazetecilere, etkinlik kapsamında diyabetli hasta ve yakınlarıyla bir araya geldiklerini hatırlatarak, bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturduğunu söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremleri sonrası ciddi zorluklar yaşadıklarını aktaran Soytürk, deprem sonrasının diyabetliler için iki kat zorlu bir süreç olduğunu ifade etti.

Dernek Başkan Yardımcısı Merva Uğur da Türkiye Diyabet Vakfı çatısı altında hizmet veren bir dernek olduklarını anımsattı.

Kendisine de doğuştan diyabet teşhisi konulduğunu aktaran Uğur, bu tür etkinliklerin diyabetle yaşamak zorunda kalan üyelerin psikolojilerini olumlu yönde etkilediğini dile getirdi.

Uğur, diyabetlilerin ilaç, sensör ve insülin gibi ihtiyaçlara erişimin kolaylaşması yönünde de çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.