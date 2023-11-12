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        Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 20:11 Güncelleme: 12.11.2023 - 20:11
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        Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mislina S. (22) idaresindeki 46 AGG 562 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mislina S'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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