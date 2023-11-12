Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mislina S. (22) idaresindeki 46 AGG 562 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mislina S'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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