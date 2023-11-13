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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, personelin maaş kartının, Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşınmasını kararlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:34 Güncelleme: 13.11.2023 - 18:06
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, personelin maaş kartının, Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşınmasını kararlaştırdı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yazılı açıklamasında, personel maaşları ile tüm ödeme sistemlerinde yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY Kart'ı kullanacaklarını belirtti.

        Mevcut kartların yerini TROY'un alacağını aktaran Güngör, "İşçi ve memur sendikalarının desteğiyle tüm belediye personeli Visa ve Mastercard özellikli kredi ve banka kartlarını yerli ve milli firma olan TROY ile değiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Filistin'de İsrail zulmünün devam ettiğine, zulme karşı durarak herkesin elinden geleni yapması gerektiğine işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

        "Soykırımın ilk anından itibaren sosyal tesislerimizde bu zulme destek olan tüm firmaları boykot edeceğimizi ifade etmiş, bu firmaların tüm mallarını kaldırmıştık. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm personel maaşları ile kurum ödemelerimizi yerli ve milli ödeme sistemimiz TROY Kart'a taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz, milletimiz Filistin halkının yanındadır. "

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