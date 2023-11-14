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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:04 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:04
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 219 gram kubar esrar, 113 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram eroin, 14 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 7'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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