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        Kahramanmaraş'ta su kanalında sandaldan düşen genç öldü

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, su kanalında balık tutmak isteyen genç, sandaldan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:31 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:31
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        Kahramanmaraş'ta su kanalında sandaldan düşen genç öldü
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, su kanalında balık tutmak isteyen genç, sandaldan düşerek hayatını kaybetti.

        Bünyamin Nohutlu (23), ağabeyi A.N. ve kuzeni M.A. ile balık tutmak için sandalla kırsal Minehüyük Mahallesi'nden geçen Orta Ceyhan-Menzelet-Kılavuzlu su kanalına girdi.

        Nohutlu, balık tutmak için ağ attıkları sırada kuzeni ve ağabeyi ile sandaldan düşerek gözden kayboldu.

        Kendi imkanları ile kanaldan çıkan ağabeyi ve kuzeni 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, JAK ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi kanalda arama çalışması başlattı.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından gencin cesedi bulundu.

        Nohutlu'nun cenazesi, savcı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Türkoğlu Kemal Beyazıt Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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