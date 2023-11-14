Kahramanmaraş'ta su kanalında sandaldan düşen genç öldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, su kanalında balık tutmak isteyen genç, sandaldan düşerek hayatını kaybetti.

Bünyamin Nohutlu (23), ağabeyi A.N. ve kuzeni M.A. ile balık tutmak için sandalla kırsal Minehüyük Mahallesi'nden geçen Orta Ceyhan-Menzelet-Kılavuzlu su kanalına girdi.

Nohutlu, balık tutmak için ağ attıkları sırada kuzeni ve ağabeyi ile sandaldan düşerek gözden kayboldu.

Kendi imkanları ile kanaldan çıkan ağabeyi ve kuzeni 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, JAK ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi kanalda arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından gencin cesedi bulundu.

Nohutlu'nun cenazesi, savcı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Türkoğlu Kemal Beyazıt Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.