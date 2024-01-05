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        Nurhak Acil Durum Hastanesi 453 kazık üzerine çelikten inşa ediliyor

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki hastanenin 6 Şubat depremlerinde yıkılması üzerine yapımına başlanan 52 yataklı Nurhak Acil Durum Hastanesinin, yılın ilk yarısında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:12
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        Nurhak Acil Durum Hastanesi 453 kazık üzerine çelikten inşa ediliyor
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        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki hastanenin 6 Şubat depremlerinde yıkılması üzerine yapımına başlanan 52 yataklı Nurhak Acil Durum Hastanesinin, yılın ilk yarısında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Nurhak Devlet Hastanesinin yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Karaçar Mahallesi'nde 6 bini kapalı olmak üzere 15 bin metrekare alanda hastanenin inşasına başlandı.

        52 yatak kapasiteli planlanan hastanede, 16 poliklinik, 11 yoğun bakım yatağı, 2 ameliyathane, 2 diş polikliniği ve 2 diyaliz merkezi olacak.

        Nurhak Kaymakamı Oray Güven, AA muhabirine, yapımı süren hastanenin depreme dayanıklı olması için 453 fore kazıkla (inşaat yüklerinin sağlam zemin ile buluşmasını amaçlayan sistem) güçlendirildiğini ve çelikten yapıldığını anlattı.

        Güven, "Mevcut devlet hastanemiz 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketinde ağır hasar aldığı için yıkımı gerçekleşti. Şu anda yeni devlet hastanemizin inşaatı süratle devam etmektedir. Binamız acil durum hastanesi olarak inşa edilmektedir. Hastanemizin 2024'ün ilk 6 ayı içerisinde hemşerilerimizin hizmetine açılması planlanmaktadır." dedi.

        Oray Güven, hastanenin yapımında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililere teşekkür etti.

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