Türkoğlu'nda protokol üyeleri AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Türkoğlu ilçesinde Belediye Başkanı Osman Okumuş, Cezaevi Tabur Komutanı Binbaşı Ercan Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi, Anadolu Ajansının

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