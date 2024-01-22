Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Türkoğlu'nda protokol üyeleri AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

        Türkoğlu ilçesinde Belediye Başkanı Osman Okumuş, Cezaevi Tabur Komutanı Binbaşı Ercan Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkoğlu'nda protokol üyeleri AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkoğlu ilçesinde Belediye Başkanı Osman Okumuş, Cezaevi Tabur Komutanı Binbaşı Ercan Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Abdülkadir'e 5 milyon Euro!
        Abdülkadir'e 5 milyon Euro!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?

        Benzer Haberler

        Elbistan ilçesine yeni ceza infaz kurumu yapılacak
        Elbistan ilçesine yeni ceza infaz kurumu yapılacak
        AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Görgel, seçim çalış...
        AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Görgel, seçim çalış...
        Ebrar Sitesi'nin kurucusu: Yer çürüktü, deprem de beklenenden büyüktü
        Ebrar Sitesi'nin kurucusu: Yer çürüktü, deprem de beklenenden büyüktü
        Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sis etkili oldu
        Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sis etkili oldu
        AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, kentt...
        AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, kentt...
        Depremde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok'ta 80 kişinin ölümüne ilişkin sanıklar...
        Depremde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok'ta 80 kişinin ölümüne ilişkin sanıklar...