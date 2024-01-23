Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü kaza araç kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, bir kişinin öldüğü trafik kazası, araç kamerasınca kaydedildi.

A.D. (43) idaresindeki 46 FZ 545 plakalı kamyonet, Osmaniye-Kahramanmaraş Karayolu kırsal Çakallıhasanağa Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki H.Ç'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan H.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı yoldan geçen bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.

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