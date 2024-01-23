Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü kaza araç kamerasına yansıdı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, bir kişinin öldüğü trafik kazası, araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:17 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü kaza araç kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, bir kişinin öldüğü trafik kazası, araç kamerasınca kaydedildi.

        A.D. (43) idaresindeki 46 FZ 545 plakalı kamyonet, Osmaniye-Kahramanmaraş Karayolu kırsal Çakallıhasanağa Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki H.Ç'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan H.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı yoldan geçen bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı

        Benzer Haberler

        Depremden sonra "yağmur suyu"yla beslediği güvercinlerinden ayrılmıyor
        Depremden sonra "yağmur suyu"yla beslediği güvercinlerinden ayrılmıyor
        Mesleklerini bırakıp depremde kaybettikleri dedelerinin lokantasını işletme...
        Mesleklerini bırakıp depremde kaybettikleri dedelerinin lokantasını işletme...
        Elbistan OSB'de kamulaştırma çalışmaları tamamlandı
        Elbistan OSB'de kamulaştırma çalışmaları tamamlandı
        Türkoğlu'nda protokol üyeleri AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
        Türkoğlu'nda protokol üyeleri AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
        Elbistan ilçesine yeni ceza infaz kurumu yapılacak
        Elbistan ilçesine yeni ceza infaz kurumu yapılacak
        AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Görgel, seçim çalış...
        AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Görgel, seçim çalış...