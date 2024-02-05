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        Depremin merkez üssünde "Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi" tanıtıldı

        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen "Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi"nin (KİŞGEM) lansmanı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:12 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:12
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        Depremin merkez üssünde "Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi" tanıtıldı
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        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen "Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi"nin (KİŞGEM) lansmanı gerçekleştirildi.

        KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, lansmanda yaptığı konuşmada, amaçlarının kentteki kadınların ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

        Gümüşer, "Kadınlarımız, ekonomik hayata daha fazla katılarak hem aile ekonomisine katkıda bulunacak hem de şehrimizin kalkınmasına destek olacaklar." dedi.

        UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da UNDP'nin kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik çalışmalarına değinerek, "Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi'nin, kadınların ekonomik güçlenmesine ve toplumsal hayatta daha fazla yer almasına katkıda bulunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

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