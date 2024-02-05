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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Gönüllüler depremin birinci yılında Ebrar Sitesi önünde karavanlarda nöbet tutacak

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 1400 kişinin hayatını kaybettiği değerlendirilen Ebrar Sitesi önünde gönüllü gençler karavanlarda konaklayarak, depremde hayatını kaybedenleri anacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:20 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:20
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Gönüllüler depremin birinci yılında Ebrar Sitesi önünde karavanlarda nöbet tutacak
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        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 1400 kişinin hayatını kaybettiği değerlendirilen Ebrar Sitesi önünde gönüllü gençler karavanlarda konaklayarak, depremde hayatını kaybedenleri anacak.

        Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine, depremin kentte büyük yıkım ve acılara neden olduğunu söyledi.

        Personel, gönüllü ve üye olarak 100'ün üzerinde kayıplarının olduğu belirten Boz, "Ebrar Sitesi bizim komşumuz olan siteydi. Orada bizim birçok gönüllümüz vardı. Gönüllü gençlerimizin çoğu da orada vefat etti. Gençlik merkezimize gelen gönüllü gençlerimizin dışında da bizim personelimizin çoğu burada vefat etti." dedi.

        Depremin birinci yılında bu akşam Ebrar Sitesi önünde karavan kampı kuracaklarını, büyük bir ateş yakarak gönüllü gençlerin de katılımıyla sabaha kadar sürecek anma etkinliği düzenleyeceklerini anlatan Boz, "Gönüllü gençlerimizle 04.17'ye kadar nöbet tutacağız. Orada vefat eden personel arkadaşlarımızı, gençlerimizi anacağız, dualarla yad edeceğiz. Bizim için üzücü bir durum. Bu gençlik merkezi buradaki siteler sayesinde cıvıl cıvıldı. Yıkımın en yoğun olduğu bölge buralar. Gençlik merkezi hafif hasarlıydı. Yaz döneminde tadilatını yaptırdık. Gençlerimizin buluşma noktası olarak devam ediyor ama o eski yoğunluğu yok." diye konuştu.

        - Deprem şehitleri dualarla anılacak

        Boz, depremin birinci yılında anlamlı bir etkinlik düzenlemeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Orada sabaha kadar nöbet tutup, deprem şehitlerimizi anmak istiyoruz. Böyle bir etkinlik planladık. Kur'an'la, dualarla inşallah anacağız. Sabah namazı buluşmamız olacak. Sonrasında da deprem şehitlerimizin defin olduğu şehitliğe gidip orada onları mezarları başında anacağız inşallah. Deprem saatinde Kur'an okuyup dua edeceğiz. Orada o anı yaşamak istiyoruz. Şehitlerimizi duayla anmak istiyoruz. Programa katılanlara içlerini ısıtacak çay ve salep ikramlarımız olacak. Hafızlarımız olacak. Gönül isterdi ki bu olanlar hiç yaşanmasıydı. Onları unutmak istemiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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