Ekinözü Kaymakamı Coşkun, lojmanında ölü bulundu (3)

Ekinözü Kayamakamı Mesut Coşkun'un lojmanda cesedinin bulunmasıyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 09.30 sıralarında Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun´un evinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah´tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyoruz" denildi.

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