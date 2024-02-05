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        Ekinözü Kaymakamı Coşkun, lojmanında ölü bulundu (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:18
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        Ekinözü Kaymakamı Coşkun, lojmanında ölü bulundu (3)
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        VALİLİKAÇIKLAMA YAPTI

        Ekinözü Kayamakamı Mesut Coşkun'un lojmanda cesedinin bulunmasıyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 09.30 sıralarında Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun´un evinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah´tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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