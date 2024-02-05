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        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin birinci yılında havadan görüntülendi

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin 1. yılında dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:17 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:17
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        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin birinci yılında havadan görüntülendi
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin 1. yılında dron ile görüntülendi.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        6 Şubat depremlerinde 12 bin 713 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce binanın yıkıldığı Kahramanmaraş, afetin birinci yılında AA ekibince havadan görüntülendi.

        Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile bir yıl aradan sonra aynı açıdan çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında kentteki boş alanlar dikkati çekiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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