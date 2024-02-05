Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin birinci yılında havadan görüntülendi

Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile bir yıl aradan sonra aynı açıdan çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında kentteki boş alanlar dikkati çekiyor.

6 Şubat depremlerinde 12 bin 713 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce binanın yıkıldığı Kahramanmaraş, afetin birinci yılında AA ekibince havadan görüntülendi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte yürütülen çalışmalar devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin 1. yılında dron ile görüntülendi.

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