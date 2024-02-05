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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraşlı depremzede kendisini kurtaran "Çakıl" ile buluşacak

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraşlı depremzede Mehmet Çabuk, enkazda yerini tespit ederek kurtarılmasını sağlayan, bir süre önce koluna dövmesini yaptırdığı "Çakıl" adlı K9 köpeğiyle Ankara'da buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:53 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:16
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraşlı depremzede kendisini kurtaran "Çakıl" ile buluşacak
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        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraşlı depremzede Mehmet Çabuk, enkazda yerini tespit ederek kurtarılmasını sağlayan, bir süre önce koluna dövmesini yaptırdığı "Çakıl" adlı K9 köpeğiyle Ankara'da buluşacak.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Trabzon Caddesi'ndeki Boğaziçi Apartmanı da yıkıldı.

        Apartman görevlisi 47 yaşındaki Mehmet Çabuk, zemin kattaki dairesinde 3 gün mahsur kaldı.

        Çabuk, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin canlı insan arama kurtarma K9 köpeğinin yerini tespit etmesinin ardından, ekiplerin 12 saatlik çalışması ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

        - "Kahramanmaraş'ta kimsem kalmadı, benim her şeyim Çakıl"

        Kapıcılık yaptığı binanın enkazından kurtarıldıktan sonra "Çakıl" adlı köpekle bir araya gelen Mehmet Çabuk, AA muhabirine, enkaz altında umudunu kestiği sırada köpek havlaması duyduğunu söyledi.

        Duyduğu sesler üzerine kurtulacağını ümit ettiğini ve ekiplerce enkazdan çıkarıldığını ifade eden Çabuk, "Depremin yıl dönümünde Çakıl'ın yanına gideceğim, 6 Şubat'ta onun yanında olacağım. Kahramanmaraş'ta kimsem kalmadı, benim her şeyim Çakıl." dedi.

        Çakıl'ı çok sevdiği ve özlediği için bir süre önce resmini ve ismini sol koluna dövme yaptırdığını anlatan Çabuk, şunları kaydetti:

        "Köpeklerden çok korkardım ama Çakıl benim bu korkumu kırdı. Çakıl benim ikinci kez yaşamama vesile oldu. Çakıl'la buluşunca hemen gidip sarıldım. Çakıl'ı hiç unutmamaya kararlıyım. Çakıl'ı koluma dövme yaptırdım. Allah'ın izniyle Çakıl beni yaşattı, ben de kolumda Çakıl'ı yaşatacağım. Tek bir dileğim var. Ankara'da bir iş bulup her zaman Çakıl'ın yanında olmak istiyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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