Teknik direktör Ahmet Taşyürek Kahramanmaraş İstiklalspor ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor'un yeni teknik direktörü Ahmet Taşyürek oldu.

Kahramanmaraş İstiklalspor'da, teknik direktörlüğe getirilen Ahmet Taşyürek için imza töreni düzenlendi. Şairler Tepesi'nde düzenlenen törende resmi sözleşmeyi imzalayan Ahmet Taşyürek, kendisini 1+1 yıllığına kırmızı-beyaz renklere bağladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Gaffar Akarca, şehirde yeni bir sayfa açarak bugüne kadar olmamışı başarmak istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş İstiklalspor'un depremden önce başarılı bir dönem yaşadığını aktaran Akarca, "Kulübün dinamikleri daha iyi çalıştırarak inşallah yeni bir çığır açacağız şehrimizde. Hedefimiz tabiki şampiyonluk olacak. Şu anda sıfır kulüp inşa etmeyi çalışıyoruz. Malzemelerimizi daha yeni sipariş ediyoruz. Yani yeniden inşa etmek gibi bir durumdayız. İnşallah bu durumu hızlı bir şekilde kararlı bir şekilde yürüteceğiz yürütmeye de başladık." dedi.

Takımın yeni teknik direktörü Ahmet Taşyürek ise Kahramanmaraş İstiklalspor'un başına geçtiği için heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

Başkan Ahmet Gaffar Akarca ile yönetim kurulu üyelerine kendisini göreve getirdiği için teşekkür eden Taşyürek, "Bugün benim 26. evlilik yıldönümüm eşimle ilk defa bir planlama yapmıştık ama bugün buradayım ona şunu söyledim 'seninle attığım imzadan sonra hayatımın en önemli imzasını atmak üzere müsaadeni istiyorum' dedim. Empati duymak farklı bir şey bir şeyi yaşamak farklı bir şey, bu deprem sürecinde bu takımın gelmesi gereken nokta beklentiler bunlarla ilgili her şeyi yüreğimde hissediyorum. Bu şehir zaten Süper Lig görmüş her şeyi yaşamış potansiyeli olan takım. Başkanımın şampiyonluk diye koyduğu hedefi şu anda satın alıyoruz çünkü başka seçeneğimiz yok. İnşallah her şey çok daha güzel olacak aranıza geldiğim için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.