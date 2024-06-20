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        Teknik direktör Ahmet Taşyürek Kahramanmaraş İstiklalspor ile sözleşme imzaladı

        TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor'un yeni teknik direktörü Ahmet Taşyürek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 22:54 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:55
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        Teknik direktör Ahmet Taşyürek Kahramanmaraş İstiklalspor ile sözleşme imzaladı
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        TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor'un yeni teknik direktörü Ahmet Taşyürek oldu.

        Kahramanmaraş İstiklalspor'da, teknik direktörlüğe getirilen Ahmet Taşyürek için imza töreni düzenlendi. Şairler Tepesi'nde düzenlenen törende resmi sözleşmeyi imzalayan Ahmet Taşyürek, kendisini 1+1 yıllığına kırmızı-beyaz renklere bağladı.

        İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Gaffar Akarca, şehirde yeni bir sayfa açarak bugüne kadar olmamışı başarmak istediklerini söyledi.

        Kahramanmaraş İstiklalspor'un depremden önce başarılı bir dönem yaşadığını aktaran Akarca, "Kulübün dinamikleri daha iyi çalıştırarak inşallah yeni bir çığır açacağız şehrimizde. Hedefimiz tabiki şampiyonluk olacak. Şu anda sıfır kulüp inşa etmeyi çalışıyoruz. Malzemelerimizi daha yeni sipariş ediyoruz. Yani yeniden inşa etmek gibi bir durumdayız. İnşallah bu durumu hızlı bir şekilde kararlı bir şekilde yürüteceğiz yürütmeye de başladık." dedi.

        Akarca, şimdi sürecin çok daha farklı işleyeceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

        "Deprem bölgesindeyiz dışarıdaki adama burayı anlatmak çok zor gayet haklı olarak tedirgin oyuncular. Maraş'ı farklı düşünüyorlar bunun zorluğunu yaşayacağız. Görünen o ama elimizdeki kaynakları hızlı bir şekilde yerine getirebilirsek inşallah çok daha hızlı bir şekilde bu takım kurulacak. 20 Temmuz'a kadar takımımızı oluşturup hemen kampa gireceğiz. Liglerde 8 Eylül'de başlıyor zaten o zamana kadar hem bizim buradaki tesis sorunumuzu hem de şuanda sahayla ilgili olan çalışmalarımızı bitirmiş olacağız."

        Takımın yeni teknik direktörü Ahmet Taşyürek ise Kahramanmaraş İstiklalspor'un başına geçtiği için heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

        Başkan Ahmet Gaffar Akarca ile yönetim kurulu üyelerine kendisini göreve getirdiği için teşekkür eden Taşyürek, "Bugün benim 26. evlilik yıldönümüm eşimle ilk defa bir planlama yapmıştık ama bugün buradayım ona şunu söyledim 'seninle attığım imzadan sonra hayatımın en önemli imzasını atmak üzere müsaadeni istiyorum' dedim. Empati duymak farklı bir şey bir şeyi yaşamak farklı bir şey, bu deprem sürecinde bu takımın gelmesi gereken nokta beklentiler bunlarla ilgili her şeyi yüreğimde hissediyorum. Bu şehir zaten Süper Lig görmüş her şeyi yaşamış potansiyeli olan takım. Başkanımın şampiyonluk diye koyduğu hedefi şu anda satın alıyoruz çünkü başka seçeneğimiz yok. İnşallah her şey çok daha güzel olacak aranıza geldiğim için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Taşyürek'i 1+1 yıllığına beyaz-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşme, Ahmet Gaffar Akarca ve Ahmet Taşyürek arasında imzalandı.

        - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta namağlup liderdi

        Depremden önce 2. Grup'ta lider durumda bulunan Kahramanmaraş İstiklalspor'un 5 futbolcusu, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybetmişti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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