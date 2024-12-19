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        Kahramanmaraş Devlet Hastanesi gelecek ay hasta kabulüne başlayacak

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan projelerden biri olan 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, ocakta hasta kabulüne başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:24
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        Kahramanmaraş Devlet Hastanesi gelecek ay hasta kabulüne başlayacak
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        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan projelerden biri olan 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, ocakta hasta kabulüne başlayacak.

        Toplam 97 dönüm arazi üzerine kurulu hastane, 55 bin metrekare kapalı alana ağır çelik yapı formunda, zemin artı bir kat olarak inşa edildi. 16 bloktan oluşan hastanede 80 yoğun bakım yatağı, 70 poliklinik odası, 12 tam donanımlı ameliyathane ve 8 doğumhane yer alıyor. Ayrıca hastanede kardiyovasküler cerrahi, endoskopi, diyaliz, anjiyografi, fizik tedavi ve onkoloji merkezleri gibi özellikli birimler bulunacak.

        İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, AA muhabirine, yeni hastanenin ildeki sağlık hizmetlerini önemli ölçüde rahatlatacağını ve modern teknolojilerle donatılmış bir tesis olarak hizmet vereceğini söyledi.

        Hastane inşaatının son aşamada olduğunu ve belirli bloklara tıbbi cihazların taşınmaya başladığını belirten Şirikçi, ocak ayının son haftasında hasta kabul edeceklerini söyledi.

        Depremin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından kentte 5 hastane yapılması için planlamaların yapıldığını dile getiren Şirikçi, şöyle devam etti:

        "Hastanemiz inşaat süreçlerinde son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Belli bloklar tamamlanmakta. Bu bloklara yavaş yavaş tıbbi cihazlarımızı taşıma aşamasına geçmiş bulunmaktayız. Hastanemizi açtığımız zaman yaklaşık 1400 civarı sağlık personelinin çalışacağını öngörmekteyiz. Hastanemiz hizmete açıldığında ilimizdeki sağlık hizmetlerine başvuruda büyük bir yükü kaldıracağını öngörmekteyiz."

        Tamamen son teknoloji tıbbi cihazlarla donatılacak olan hastanenin bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstleneceğini vurgulayan Şirikçi, "Kahramanmaraş Devlet Hastanemiz, yeni bir hastane olması sebebiyle tüm cihazlarımız tamamen yeni olarak alınmış olacaktır. Gerek Bakanlığımızca gerek yerelden yaptığımız satın alma süreçleri tamamlanmak üzere olup tamamen son teknoloji tıbbi cihazlarla donatılmış modern bir sağlık tesisi olacaktır. Hastanemizin açılış süreciyle ilgili son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Ocak ayının son haftasında hasta kabulünü yapmak amacıyla çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

        Nurhak ve Türkoğlu ilçelerindeki hastanelerin de depremde ağır hasar aldığına işaret eden Şirikçi, "Nurhak'ta geçtiğimiz ay itibarıyla hasta kabulüne başlamış durumdayız. Türkoğlu'nda da inşaat süreçleri tamamlanmış olup bu ayın sonunda orada da hasta kabulü almayı öngörüyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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