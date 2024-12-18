Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nakdi desteklerini sürdürüyor

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayında Dermankart aracılığıyla 6 bin 948 vatandaşa toplamda 16 milyon 635 bin 500 TL nakdi destek sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:47 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nakdi desteklerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayında Dermankart aracılığıyla 6 bin 948 vatandaşa toplamda 16 milyon 635 bin 500 TL nakdi destek sağladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış aylarında temel ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştırmak amacıyla verilen bu desteğin, gıda, giysi, yakacak gibi zorunlu harcamalar kullanıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, desteklerin vatandaşların mutluluğu ve refahını artırmaya yönelik sürdürüleceğini kaydetti.

        İnsan odaklı hizmet anlayışıyla şehirdeki sosyal yardım faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü aktaran Görgel, "Sosyal yardım faaliyetlerimizde insan odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Dermankart uygulamamız aracılığıyla aralık ayında şehrimizdeki 6 bin 948 hemşehrimize toplamda 16 milyon 635 bin 500 TL tutarında nakdi destek sağladık. Bu destekle, özellikle kış aylarında yaşanan zorlukları bir nebze olsun hafifletmek ve temel ihtiyaçları karşılamalarına destek olmak istedik. Şeffaf, adil ve etkin bir yardım mekanizması oluşturarak sosyal yardım politikalarımızı her geçen gün daha da geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraşlı kadın balıkçılar, ağlarını su altındaki eski mahallelerinde...
        Kahramanmaraşlı kadın balıkçılar, ağlarını su altındaki eski mahallelerinde...
        Depremde 103 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi D Blok'a ilişkin davaya devam edil...
        Depremde 103 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi D Blok'a ilişkin davaya devam edil...
        Türkiye Diyanet Vakfı, Kahramanmaraş'ta 62 yetim çocuğu sevindirdi
        Türkiye Diyanet Vakfı, Kahramanmaraş'ta 62 yetim çocuğu sevindirdi
        Şampiyon Yusuf Dikeç memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesini ziyaret ett...
        Şampiyon Yusuf Dikeç memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesini ziyaret ett...
        Husumetlisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığa ilk duruşmada tahliy...
        Husumetlisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığa ilk duruşmada tahliy...
        Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, 110 gün sonra trafiğe açıldı
        Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, 110 gün sonra trafiğe açıldı