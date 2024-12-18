Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nakdi desteklerini sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayında Dermankart aracılığıyla 6 bin 948 vatandaşa toplamda 16 milyon 635 bin 500 TL nakdi destek sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış aylarında temel ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştırmak amacıyla verilen bu desteğin, gıda, giysi, yakacak gibi zorunlu harcamalar kullanıldığı belirtildi.