Babalarından mesleği devralan çilingir kızlar her kapıyı açıyor

SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki depremlerde, Kahramanmaraş'taki Hakan Yaprak'a ait iş yeri yıkılınca babalarının 30 yıllık mesleğine sahip çıkmak için kolları sıvayan Yaprak kardeşler, konteyner dükkanda çilingir hizmeti veriyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Miyase Nur Yaprak (27) ile kardeşi güzellik uzmanı Büşra Yaprak (19), çilingir olan babaları Hakan Yaprak'a (50) ait Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki dükkanında çıraklık yapıp, babalarına yardımcı olmaya başladı.

Zaman zaman babasının tecrübelerinden yararlanan kardeşlerden Miyase Nur Yaprak, AA muhabirine, genelde erkek mesleği olarak görülen anahtarcı ve çilingirlik mesleğini babasından devraldıklarını ifade ederek, yaptığı işten mutlu olduğunu söyledi.

Mesleğe, ortaokul döneminde babasının takım sandığını taşıyarak başladığını belirten Miyase Nur Yaprak, şöyle konuştu:

"Üniversite 3. sınıfa geldiğimde babam her zaman bizden bir işle uğraşmamızı, ticaret yapmamızı, kendi işimizi kurmamızı istemeye başladı. Kardeşim ve bani her ne olursa olsun destekleyeceğini söyledi. Babama 'Hazırda bir meslek var baba. Sen bir emekli ol. Ben senin işi devralırım.' dedim. O sırada dükkan üzerine babamla planlar yaparken tüm dünyayı etkisine alan pandemi olayı başladı. Biraz zaman sonra güzel bir işyeri açtık ve 3 yıla yakın faaliyetimize devam ettik. Her şey çok güzel yolunda gidiyor derken asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük depremi yaşadık. 6 Şubat 2023'teki depremde işyerimiz ağır hasar aldı ve yıkıldı. Bu süreçte de 1 yıla yakın bir süre sadece çilingir hizmetiyle geçim sağlamaya devam ettik. Ardından konteyner iş yeri imkanımız oluştu ve yeniden düzenimizi kurduk."