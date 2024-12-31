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        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

        KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:22 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:25
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        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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        KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; merkez üssü Elbistan olan deprem, saat 13.46’da yerin 5.89 kilometre derinliğinde oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, “Şu an için bize, ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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