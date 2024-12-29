Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar gören kent merkezindeki binaların yıkım işlemine ekiplerce devam ediliyor.

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