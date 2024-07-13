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        Kahramanmaraş'ta depremde 80 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi N Blok'a ilişkin dava sürdü

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'nda 80 kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 00:50 Güncelleme: 13.07.2024 - 00:50
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        Kahramanmaraş'ta depremde 80 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi N Blok'a ilişkin dava sürdü
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'nda 80 kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Özdemir, Ahmet Doğan, Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'yla alakalı, inşaat ve yasal işleri vefat eden oğlu Mehmet Tepebaşı'nın yürüttüğünü söyledi.

        İnşaatın diğer yetkililerini tanımadığını ifade eden Tepebaşı, "Ben oğluma malzeme alımı, usta temin etme konusunda yardımcı oldum. Ben 82 yaşındayım ve neden cezaevinde bulunduğumu anlamıyorum. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

        Tutuklu sanık Ahmet Özdemir de Ebrar Sitesi N Blok'un fenni mesulü olduğunu ifade ederek, inşaatın 1997 deprem yönetmeliği hükümlerine göre yapıldığını anlattı.

        Özdemir, "Depremin ardından alınan bazı örneklerin olumsuz olduğu, uygulamada eksikler olduğu bilirkişi heyetinin raporlarında yer almış. Binanın kullanma izni için belediyeye müracaat edilmiş ve alınan örnekler olumsuz sonuç vermemiştir. Belediyeden sağlam raporu aldı. Deprem sonrası örselenmiş inşaattan alınan numuneler geçersizdir. Binanın yıkımı şiddetli depremler nedeniyledir. 16 aydır cezaevinde tutuklu bulunmaktayım. İlk tutuklandığımda şok geçirdim ve ağır psikolojik sorunlar yaşıyorum, tedavim halen devam ediyor. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyor, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Diğer sanıklar da dava konusu bloklarla ilgilerinin olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

        Duruşmaya katılan tüm müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırmalarını talep etti.

        Mahkeme heyeti, dosyanın yeni bilirkişi heyetine gönderilmesine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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