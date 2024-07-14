Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı yapıldı

Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Milli Beka Hareketi İl Başkanlığınca Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda, darbe girişimde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, ​​​​​​​İstiklal Marşı ve şehitler için saygı duruşu ile başlayan programda, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tarihte eşi olmayan bir destan yazdığını söyledi.

Şahin, "Hakan Fidan ağabeyimize ve Zekai Aksakallı paşamıza selam ediyor, Ömer Halisdemir ağabeyimizin, şehidimizin de mekanının cennet olması için Cenabıallaha dua ediyor ve şehadetinin kabul olmasını dua ediyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın dik duruşuyla bu ihanet şebekesinin temizlendiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti: "Bunlar, gerek siyasi partilerin içinde gerek STK'lerin içinde gerekse de maalesef kamu kurum ve kuruluşlarının içindedir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çok güzel bir paylaşımda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinden ihraç ettiğimiz subay sayısının yüzde 81 olduğunu ilan etti. Şu tehlikeye bakar mısınız? Ülkemizin, milletimizin üzerine bomba atan, bu toprakları bölmek isteyen ve milli irademizi gasbetmeye çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde yüzde 81 oranında konuşlanmışlar. Çok kuvvetli bir iradeyle, Cumhur İttifakı duruşuyla bu ihanet şebekesi temizlenmiş, vatanın ve milletin yiğit çocukları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniformasını giyerek bu topraklarda hizmete başlamıştır."