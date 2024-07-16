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        15 Temmuz şehidi polis memuru Niyazi Ergüven mezarı başında anıldı

        FETÖ'nün Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yaptığı bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Niyazi Ergüven için Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki mezarı başında tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:42 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:42
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        15 Temmuz şehidi polis memuru Niyazi Ergüven mezarı başında anıldı
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        FETÖ'nün Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yaptığı bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Niyazi Ergüven için Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki mezarı başında tören yapıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi asri mezarlıktaki şehitlikte düzenlenen törende protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, edilen dua ile sona erdi.

        Programa, şehit yakınlarının yanı sıra Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan Belediye Başkanı Mehmet Karaca ve ilgililer katıldı.

        Bu arada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisi açıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi girişinde oluşturulan serginin açılışı, Vali Mükerrem Ünlürer tarafından gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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