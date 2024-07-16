15 Temmuz şehidi polis memuru Niyazi Ergüven mezarı başında anıldı

Bu arada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisi açıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi girişinde oluşturulan serginin açılışı, Vali Mükerrem Ünlürer tarafından gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, edilen dua ile sona erdi.

FETÖ'nün Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yaptığı bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Niyazi Ergüven için Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki mezarı başında tören yapıldı.

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