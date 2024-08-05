Depremde atölyesi yıkılan saz ustası, evinin bahçesindeki atölyede üretimini sürdürüyor

Kahramanmaraş'taki depremlerde iş yeri ağır hasar gören bağlama ustası Celal Çaçan, köydeki evinin bahçesinde oluşturduğu atölyede ürettiği sazları yurt içinin yanı sıra yurt dışına da satıyor.

Depreme Afşin ilçesindeki evinde yakalanan 69 yaşındaki Çaçan'ın evi ve Abdurrahman Nazım Kaynak Caddesi'ndeki iş yerinde ağır hasar oluştu.

Yaşanan felaketin ardından kırsal Yazıköy Mahallesi'ne yerleşen 35 yıllık bağlama ustası Çaçan, yaklaşık 8 ay ayrı kaldığı zanaatını tekrar icra etmek için kolları sıvadı.

Bağlama yapmanın kendisi için adeta bir tutku olduğunu anlatan Çaçan, "İlk denemelerimde de başarılı olacağımı hissettim. İlk yaptığım üç bağlamanın birini Almanya'ya birini Göksun'a birini de Arıtaş'a sattım. Ürünler beğenilince saz yapımına devam ettim. Yaklaşık 35 yıldır bu işi yapmaktayım. Sonrasında Afşin Kaymakamlığının karşısında atölye kurdum. 6 Şubat depreminden sonra Afşin'deki atölyemiz de elden çıktı." diye konuştu.

Çaçan, depremden 8 ay sonra kendisine gelebildiğini ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle yeniden atölye kurduğunu belirterek, "Tüm günler olmasa da boş zamanlarda yine bağlama yapmaya devam ediyorum. En azından haftada bir bağlama çıkarmaya çalışıyorum. Yaz başlangıcında 25 saz ürettim. Bölgemizde maalesef bu işi yapan kalmadı. Elbistan, Afşin, Göksun, Andırın, Kahramanmaraş ve Türkoğlu bölgesinde hemen hemen bağlama satışlarını ben yapmaktayım." ifadelerini kullandı.

- "Çırak bulup yetiştiremiyoruz"

Bağlama yapım ve çeşitlerini anlatan Çaçan, makine ve ekipman kurabilecek bir ortam olmadığı için kısıtlı imkanlarla üretim yapabildiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ortalama el oyması bir saz yapımı, bir ile üç gün aralığında sürmektedir. Oyma sazın süresi yaprak saza göre daha uzun. Oyma sazı belirli aralıklarla içini oyup içini ıslatmak gerekir. Kuruma süresi bir veya iki ay sürebilir. Oyma sazın sırrı ise bekleme süresinde. Bağlama yapımı üzerine bir şeyler söylemek gerekirse, çırak yok. Daha doğrusu bunu yapmak isteyen kişi sayısı çok az. Bu işi hobi olarak yapmak isteyenler var. Maalesef bu da bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Çırak bulup yetiştiremiyoruz. Ailelerin de bu konuda teşvikini göremiyoruz. Mahalli idarecilerdeki yöneticiler kurs açabilirler gönüllü olarak destek de verebiliriz."