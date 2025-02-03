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        Depremin merkez üssünde hayatını kaybedenlerin isimleri "04.17" panosunda yaşatılıyor

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin isimleri, "04.17" panosunda yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 00:53 Güncelleme: 03.02.2025 - 00:58
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        Depremin merkez üssünde hayatını kaybedenlerin isimleri "04.17" panosunda yaşatılıyor
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        “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin isimleri, "04.17" panosunda yaşatılıyor.

        Büyükşehir Belediyesince, hizmet binasına özel olarak yaptırılan ve depremin saatini gösteren "04.17" panosunda, hayatını kaybeden 12 bin 789 vatandaşın ismi yer alıyor.

        İlk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'ye atıfta bulunan pano hem depremin acısını hem de yaşamını yitirenlerin hatıralarının yaşatılması adına sembolik bir anıt niteliği taşıyor.

        Pano ekranların önüne gelen vatandaşlar, yakınlarının isimlerini görünce duygu dolu anlar yaşıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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