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        Kahramanmaraş'taki tescilli kültür varlıklarının restorasyonu başlıyor

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören tescilli kültür varlıklarının restorasyonu için talepler alınmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 02.02.2025 - 18:07
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        Kahramanmaraş'taki tescilli kültür varlıklarının restorasyonu başlıyor
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören tescilli kültür varlıklarının restorasyonu için talepler alınmaya başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde Kültürel Mirası Koruma ve Yenileme Ofisi kurulduğu bildirildi.

        Tescilli yapı sahibi vatandaşların, yapılarını yenileme başvurularını söz konusu ofis üzerinden gerçekleştirebilecekleri belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta imar ve inşa çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, bir yandan da kentin tarihi mirasının korunması ve yeniden ayağa kaldırılması için önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Gaziantep Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü iş birliğiyle Kültürel Mirası Koruma ve Yenileme Ofisi kuruldu. Bu yeni ofis, depremde zarar gören tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonu için önemli bir merkez olacak. Vatandaşlardan gelen talepler burada toplanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilecek ve ilgili projeler hayata geçirilerek tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılacak. Uzman ekipler tarafından yürütülecek çalışmalarda, yapılar özgün mimarisine uygun şekilde restore edilecek ve gelecek nesillere taşınacak."

        - Tarihi doku korunarak geleceğe taşınacak

        Depremde ağır hasar alan tarihi yapılar için uygulanacak restorasyon projelerinin hem şehrin estetik dokusunu yeniden kazandıracağı hem de turizm açısından önemli bir değer yaratacağı ifade edilen açıklamada, ofis aracılığıyla başvuru sürecinin titizlikle yürütüleceği ve en kısa sürede restorasyon projelerinin hayata geçirileceği vurgulandı.

        Açıklamada, proje ile Kahramanmaraş'ın hem modern hem de tarihi değerleriyle geleceğe taşınan bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceği aktarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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