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        Üzerinden 2 yıl geçen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin 2'nci yılında dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:47 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:58
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        Üzerinden 2 yıl geçen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin 2'nci yılında dron ile görüntülendi.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        6 Şubat depremlerinde binlerce binanın yıkıldığı Kahramanmaraş, afetin 2'nci yılında AA ekibince havadan görüntülendi.

        Depremin hemen ardından Dulkadiroğlu ilçesindeki Yeni Hükümet ve Trabzon bulvarlarında çekilen görüntüler ile aradan geçen 2 yılda çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında bölgede yükselen binalar ve yapılan çalışmalar dikkati çekiyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
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