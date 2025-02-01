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        2 katlı prefabrik evde yangın; 1 ölü, 4 kişi dumandan etkilendi

        KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde 2 katlı prefabrik evde çıkan yangında İsmet Kalli (83) hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:20
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        2 katlı prefabrik evde yangın; 1 ölü, 4 kişi dumandan etkilendi
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde 2 katlı prefabrik evde çıkan yangında İsmet Kalli (83) hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi.

        Yeşilyöre Mahallesi'ndeki 2 katlı prefabrik evde gece saatlerinde yangın çıktı. Evin alt katından yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede 2 katı sararken, 4 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktı. Dumandan etkilenen bu kişiler ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangının ardından içeri giren ekipler, alt katta yaşayan ve dumandan etkilenen İsmet Kalli'nin cesedine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kalli'nin cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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