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        "Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" açıldı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen "Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 23:02 Güncelleme: 09.08.2024 - 23:02
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        "Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" açıldı
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen "Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde 9-31 Ağustos'ta düzenlenecek fuar, kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterisi, konser ve çeşitli etkinliklerle başladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere, bir yandan depremden etkilenen Kahramanmaraş'ı ayağa kaldırmak için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini, bir yandan da halka moral vermek için birçok etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

        Vatandaşların yoğun ilgisiyle fuarın açılışı gerçekleştirdiklerini anlatan Görgel, şunları söyledi:

        "Vatandaşlarımız bizim yapmış olduğumuz faaliyetlerde bizim yanımızda olduklarında biz moral, motivasyon buluyoruz ve hizmet yapma azmimiz artarak devam ediyor. Bu sadece başlangıç ve daha çok şey yapacağız. İnşallah hem gençlerimiz hem çocuklarımız hem vatandaşlarımızın konforunu arttırma anlamında şehrimize birçok hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem hükümetimiz hem de yerel yönetimler olarak bizler vatandaşlarımızın eski günlerinden daha iyi zamanlara fiziki anlamda moral anlamında da kavuşması için çalışacağız. Tabii ki 6 Şubat'ta biz canlarımızı kaybettik. Onların anılarına saygı duyarak bu faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz."

        Görgel, 20 yıl aranın ardından tekrar fuarın düzenlenmesiyle alakalı Kahramanmaraş’ın hafızasının canlandığını belirterek, "Bu fuar bizim için çok önemliydi. Çocukluğumuzun, gençliğimizin, anılarımızın biriktiği bir fuardı. İnşallah bizden sonraki nesillerin de anılarını burada biriktirmelerini isterim. Gençlerimizin, çocuklarımızın çok güzel vakit geçirebileceği alanlar var. Etkinlikle birlikte açılan stantlarda esnafımıza can suyu olacak." diye konuştu.

        Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Ali Öztunç ile diğer ilgililer katıldı.

        Fuarın ilk günü Kıraç konseriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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