13. Elbistan Ultra Maraton Şampiyonası, 5 Ekim'de yapılacak

Kahramanmaraş'ta 13. Uluslararası Elbistan Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

Koronavirüs salgını ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle iki yıldır yapılamayan Elbistan Ultra Maraton Şampiyonası'nın 13'üncüsü için hazırlıklar devam ediyor.

Elbistan'da 5 Ekim'de gerçekleştirilecek şampiyonada sporcular, 100 kilometrelik zorlu parkuru 18 saat içinde tamamlamak için büyük bir mücadele verecek.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, Uluslararası Elbistan Ultra Maraton Şampiyonası'nı bir marka haline getirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Şampiyona için üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklarını belirten Türkan, "Elbistan Kaymakamlığımızın koordinesinde, sporcumuz İbrahim Şahin ile birlikte parkur ve güzergah çalışmaları yapıyoruz. Misafir edeceğimiz sporcuların koşu süresince herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için tüm tedbirleri alıyoruz. Tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ultra Maraton koşucusu İbrahim Şahin ise bu yılki koşunun, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenler ve deprem şehitleri anısına düzenleneceğini kaydetti.