Kahramanmaraş'ta kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

Y.K. ve Y.B'nin cansız bedenleri, savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Y.K. ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Y.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla Y.K'ye ateş eden Y.B, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Kümbet Mahallesi'nde Y.B. (26) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Y.K. (21) arasında tartışma çıktı.

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