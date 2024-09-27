Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan Operasyonu'nda, ilçe kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde yaşam malzemeleri bulundu.

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