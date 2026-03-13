Canlı
        Kahramanmaraş Haberleri

        Giriş: 13.03.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alınırken, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Benzer Haberler

