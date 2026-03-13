Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 13.03.2026 - 13:53 Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alınırken, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
