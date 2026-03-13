Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 50 cep telefonu, 463 şarj adaptörü, 202 kulaklık, 1343 şarj kablosu, 2 av tüfeği ve akıllı saat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

