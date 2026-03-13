Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 16:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 50 cep telefonu, 463 şarj adaptörü, 202 kulaklık, 1343 şarj kablosu, 2 av tüfeği ve akıllı saat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Her şeye rağmen Ersin!
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Kahramanmaraş'ta protesto edil...
        ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Kahramanmaraş'ta protesto edil...
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta metruk binalar korku saçıyor Esnaf ve vatandaştan metruk b...
        Kahramanmaraş'ta metruk binalar korku saçıyor Esnaf ve vatandaştan metruk b...
        Büyükşehir'den okullarda vektörle mücadele eğitimi
        Büyükşehir'den okullarda vektörle mücadele eğitimi
        Kahramanmaraş'tan su tarifesinde Türkiye'ye örnek karar
        Kahramanmaraş'tan su tarifesinde Türkiye'ye örnek karar
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama