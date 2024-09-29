Kahramanmaraş'ta gölete giren 20 yaşındaki genç boğuldu

Neccar'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla piknik için Suçatı Mahallesi'ndeki Suçatı Göleti'nin kıyısına giden Hamza Neccar, serinlemek için suya girdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.