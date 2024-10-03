"Eşekle Gelen Dostoyevski" heybesinde getirdiği kitapları çocuklara dağıttı

Almanya'da yaşayan Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kırsal mahalleleri eşek sırtında dolaşarak, ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki kırsal okullara eşekle gelen gurbetçi 59 yaşındaki Bilge, Türk ve dünya klasikleriyle, kırtasiye malzemelerini öğrencilerle buluşturdu.

Bilge, AA muhabirine, ilk ve ortaokul süreçlerini yokluk içinde okuduğunu belirterek, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yukarı Kartallı köyünde doğduğunu, daha sonra memurluktan istifa ederek Almanya'ya yerleştiğini anlatan Bilge, şöyle konuştu:

"Almanya'ya yerleştim. Bedenim Avrupa'da fakat aklım ve ruhum ülkemdeki kırsal yerlerde okuyan çocuklarımızda kaldı. Bu ülkenin çocuklarına karşı devletin ve sistemin ne kadar sorumluluğu varsa biz bireylerin de o kadar sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Yıllar sonra ülkeme döndüm ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için bu mizanseni gerçekleştiriyorum. Şehir şehir gezerek öğrencilerimize bireysel ve yurtdışında yaşayan hayırsever arkadaşlarımızın desteklerini eşeğin heybesine doldurarak ulaştırıyorum." "Heybemde kitap" projesiyle ülke genelindeki 7 bin 700 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştırdığını anlatan Bilge, gelecek ay ziyaret edeceği Şanlıurfa, Adıyaman ve Erzincan'ın ardından 11 binden fazla öğrenciye ulaşacağını söyledi.