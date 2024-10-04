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        Kahramanmaraş'ta 110 tarihi sikke ve bir obje ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 110 tarihi sikke ve bir obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 19:45 Güncelleme: 04.10.2024 - 20:09
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        Kahramanmaraş'ta 110 tarihi sikke ve bir obje ele geçirildi
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 110 tarihi sikke ve bir obje ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesi'nde Ö.K'nin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satmak amacıyla müşteri aradığını tespit etti.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 110 sikke ve tarihi eser niteliğinde bir obje ele geçirdi.

        Ö.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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