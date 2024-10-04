Kahramanmaraş'ta 110 tarihi sikke ve bir obje ele geçirildi

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 110 sikke ve tarihi eser niteliğinde bir obje ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesi'nde Ö.K'nin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satmak amacıyla müşteri aradığını tespit etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 110 tarihi sikke ve bir obje ele geçirildi.

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