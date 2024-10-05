Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        13. Uluslararası Elbistan Ultra Maratonu başladı

        Kahramanmaraş'ta bu yıl depremde hayatını kaybedenler anısına 100 kilometrelik parkurda düzenlenen 13. Uluslararası Elbistan Ultra Maratonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        13. Uluslararası Elbistan Ultra Maratonu başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta bu yıl depremde hayatını kaybedenler anısına 100 kilometrelik parkurda düzenlenen 13. Uluslararası Elbistan Ultra Maratonu başladı.

        Kavaktepe Mahallesi'nde start alan organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Azerbaycan ve Moldova'dan 5'i kadın 77 sporcu mücadele ediyor.

        Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçenin dünyanın sayılı spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Tüm sporculara başarılar dileyen Demirel, "Böylesine önemli spor organizasyonunun şehrimizin adıyla yapılmasını çok değerli buluyoruz. Biz de sporcularımızın heyecanına ortak olmak için start noktasındayız. Sporcularımız, zorlu parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele ederken biz de gereken güvenlik önlemlerimizi aldık. Tüm sporcularımıza kazasız ve sorunsuz bir yarış diliyorum." diye konuştu.

        2009'da yaptığı tek kişilik koşu sayesinde ilçeyi ultra maratonla tanıştıran sporcu İbrahim Şahin de organizasyona gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını dile getirdi.

        Türkiye'nin değişik bölgelerindeki yarışlarda ter döken Belkis Mert Burgaz da, "54 yaşındayım. 1994-1995'de Bursa'dan Fenerbahçe kulübüne transfer oldum. Şu an emekliyim. 100 kilometre koşmaya geldim." ifadelerini kullandı.

        Ultra maratonun en genç sporcusu 19 yaşındaki Fadime Öztürk, en yaşlısı ise 74 yaşındaki Muharrem Karaçizmeli oldu.

        Şanlıurfa'dan katılan Necmi Nerede de şalvar ve cepkenle koşarak organizasyona renk kattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş'ta konuş...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş'ta konuş...
        Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 101 bin 254 konutumuzu teslim ettik
        Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 101 bin 254 konutumuzu teslim ettik
        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında fenni mesule tahliye
        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında fenni mesule tahliye
        Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta mimar ve mühendislerle buluştu
        Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta mimar ve mühendislerle buluştu
        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Kahramanmaraş'ta 110 tarihi sikke ve bir obje ele geçirildi
        Kahramanmaraş'ta 110 tarihi sikke ve bir obje ele geçirildi