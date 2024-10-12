Kahramanmaraş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Kahramanmaraş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kahramanmaraş Platformu'nca "Yaşasın nehirden denize özgür Filistin, kahrolsun soykırımcı İsrail" mottosuyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Onikişubat ilçesindeki Esad Coşan Camisi önünde ikindi namazının ardından Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan ve tekbirler eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne yürüdü.

Grup adına konuşan Sevilay Tüfekçi, tarih boyunca katillerin ve soykırımcıların bu denli desteklendiği başka örneğin olmadığını ifade etti.