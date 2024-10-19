Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmlaraş'ta hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:45 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmlaraş'ta hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

        Depremlerde hasar alan binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları kontrollü şekilde sürüyor.

        Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı İsa Alptekin Caddesi'nde ki 8 katlı Erdoğan Apartmanı'nın yıkımı gerçekleştirildi.

        Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz konuşuyor
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta yola harç döken sürücünün çalıştığı firmaya para cezası
        Kahramanmaraş'ta yola harç döken sürücünün çalıştığı firmaya para cezası
        Kahramanmaraş'ta depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin dav...
        Kahramanmaraş'ta depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin dav...
        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin davanın görülmesin...
        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin davanın görülmesin...
        Depremde 68 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'a ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 68 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'a ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 58 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin davan...
        Depremde 58 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin davan...
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü