Kahramanmaraş'ta 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 23 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 23 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Alimpınar Mahallesi'nde devriye görevi yaparken bir şüpheliyi durdurdu.
Şüphelinin, kimlik sorgulamasında "yağma" suçundan 23 yıl 3 ay 13 gün hapis cezasıyla aranan S.D. (54) olduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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