Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer "Elif Ana"yı anma programına katıldı

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Pazarcık ilçesinde yardımseverliğiyle tanınan ve toplum arasında "Elif Ana" olarak bilinen Elif Sugan'ı anma programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:37 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer "Elif Ana"yı anma programına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Pazarcık ilçesinde yardımseverliğiyle tanınan ve toplum arasında "Elif Ana" olarak bilinen Elif Sugan'ı anma programına katıldı.

        Vali Ünlüer, Elif Sugan'ın vefatının 33. yılı dolayısıyla Akdemir Mahallesi'ndeki Elif Ana Türbesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

        Burada konuşan Ünlüer, Elif Ana'nın yardımlaşma ve insan sevgisini öne çıkartan bir sembol haline geldiğini söyledi.

        Hoşgörü ve sevginin toplumların vazgeçilmezi arasında olduğunu ifade eden Ünlüer, "Elif Ana gibi bizim toplumumuzun birleştirici unsurlara çok daha sıkı sarılıp sahip çıkmamız gerekiyor. Çok daha sık bir araya gelip bunu pekiştirmemiz gerekiyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve Elif Ana gibi sembol isimlerin birleştirici gücünü daha iyi anlıyoruz. Bu tür birliktelik ve paylaşımların artmasını ve ülkemize hayrılar getirmesini diliyorum." dedi.

        CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle birçok ilin büyük acılar yaşadığını ifade ederek, "Burası dostluk ve beraberliğin merkezi. Birlik iyidir, ayrımı unutalım ve el ele hep birlikte yaşadığımız zor günlerden beraber çıkalım." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Elif Ana Türbesi'ni ziyaret ederek dua eden misafirler, semah gösterisi ve mahalli sanatçılar tarafından verilen konseri izledi.

        Anma programının sonunda katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

        Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'taki TUSAŞ yerleşkesi önünde terör saldırısına tepki
        Kahramanmaraş'taki TUSAŞ yerleşkesi önünde terör saldırısına tepki
        Kahramanmaraş'ta çiftçilere mercimek tohumu desteği verildi
        Kahramanmaraş'ta çiftçilere mercimek tohumu desteği verildi
        Çiftçi sulama yöntemini değiştirdi, şeker pancarında rekolte arttı
        Çiftçi sulama yöntemini değiştirdi, şeker pancarında rekolte arttı
        Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin davanın görül...
        Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin davanın görül...
        Depremde 19 kişiye mezar olan Fazilet Apartmanı davası; firarilerin vekalet...
        Depremde 19 kişiye mezar olan Fazilet Apartmanı davası; firarilerin vekalet...
        Kahramanmaraş'ta depremde ölen çocukları adına kütüphane kurdular
        Kahramanmaraş'ta depremde ölen çocukları adına kütüphane kurdular