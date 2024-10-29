Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da çocuklar için kurulan "Cumhuriyet Panayırı" 3 günde 34 bin 729 ziyaretçiyi ağırladı.

Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda kurulan panayırda düzenlenen etkinliklerde çocuklara yönelik tiyatrolar, söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıldı.

Etkinlikte, Hatice Kübra Tongar "Bağırmayan Anneler" konulu seminer, Talha Böre Öge ise "Kahramanlık Türküleri" şiir ve programıyla katılımcılarla buluştu.