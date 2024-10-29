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        "Cumhuriyet Panayırı", 3 günde 34 bin 729 ziyaretçiyi ağırladı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da çocuklar için kurulan "Cumhuriyet Panayırı" 3 günde 34 bin 729 ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 22:05 Güncelleme: 29.10.2024 - 22:36
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        "Cumhuriyet Panayırı", 3 günde 34 bin 729 ziyaretçiyi ağırladı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da çocuklar için kurulan "Cumhuriyet Panayırı" 3 günde 34 bin 729 ziyaretçiyi ağırladı.

        Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda kurulan panayırda düzenlenen etkinliklerde çocuklara yönelik tiyatrolar, söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıldı.

        Etkinlikte, Hatice Kübra Tongar "Bağırmayan Anneler" konulu seminer, Talha Böre Öge ise "Kahramanlık Türküleri" şiir ve programıyla katılımcılarla buluştu.

        27 Ekim'de kurulan ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü olan 29 Ekim'de sona eren panayırına Kahramanmaraş'ta 11 bin 668, Adıyaman'da 11 bin 287 ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 bin 774 olmak üzere toplam 34 bin 729 çocuk katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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