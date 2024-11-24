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        Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:02
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        Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, özellikle kuzey ilçelerde Afşin, Elbistan, Nurhak, Ekinözü ve Göksun'da yerini kar yağışına bıraktı.

        Kent merkezinde sağanak ve fırtına etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde de kar ve tip etkili oluyor.

        Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşıma kapatıldı. Karayolları ve belediye ekipleri yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

        Edebiyat Yolu'nda ve Tekir Mahallesi'nde önlem alan bölge trafik ekipleri, otobüs, tır ve araçların geçişine izin vermiyor.

        - Fırtına nedeniyle ağaç devrildi

        Onikişubat ilçesinde Süleymanşah Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç yola devrildi.

        Ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.

        Öte yandan Kahramanmaraş Valiliği, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Göksun-Kayseri arası (Püren Geçidi) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar trafiğe kapalı durumda. İlimiz genelinde kar yağışı, şiddetli sağanak ve fırtına etkili olmaktadır. Güvenli ulaşımı sağlamak için görevli tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Sürücülerimizin uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Lütfen zorunlu olmadıkça yola çıkmayalım." ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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