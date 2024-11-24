Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, özellikle kuzey ilçelerde Afşin, Elbistan, Nurhak, Ekinözü ve Göksun'da yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezinde sağanak ve fırtına etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde de kar ve tip etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşıma kapatıldı. Karayolları ve belediye ekipleri yolları açmak için yoğun çaba harcıyor. Edebiyat Yolu'nda ve Tekir Mahallesi'nde önlem alan bölge trafik ekipleri, otobüs, tır ve araçların geçişine izin vermiyor. - Fırtına nedeniyle ağaç devrildi Onikişubat ilçesinde Süleymanşah Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç yola devrildi.