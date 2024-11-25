Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kar ve tipi nedeniyle 199 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kahramanmaraş'ta, kar ve tipi nedeniyle 199 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 01:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 01:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta kar ve tipi nedeniyle 199 köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta, kar ve tipi nedeniyle 199 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren il genelinde yoğun şekilde kar yağışı ve tipinin etkili olduğu aktarıldı.

        Olumsuz hava koşullarıyla mücadele nedeniyle 1234 personel ve 493 araçla saha çalışmasının yürütüldüğü belirtilen açıklamada, kolluk kuvvetlerince 2 bin 105 vatandaşın mahsur kaldığı yerden kurtarıldığı bildirildi.

        Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları 392 ihbarı değerlendirerek mahsur kalan 150 vatandaşımızı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 599 araçta 1895 vatandaşımızı ve AFAD ekipleri aldıkları 118 ihbarı değerlendirerek 90 vatandaşımızı mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmalarını sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

        7 ilçedeki kırsal mahallelerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolunun kapandığı belirtilen açıklamada, "Onikişubat'ta 6, Afşin'de 56, Andırın'da 5, Ekinözü'nde 18, Elbistan'da 47, Göksun'da 60, Çağlayancerit'te 2 ve Nurhak'ta 5 olmak üzere toplam 199 kırsal mahalle yolu trafiğe kapalı olup çalışmalar devam etmektedir. İlimiz genelinde 23 mahalle ve 694 trafo olumsuz hava koşullarından etkilenmiştir. 49 bin 217 aboneye enerji verilememekte olup çalışmalar devam etmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 kişi karbondioksit zehirlenmesine maruz kalmıştır. Çatı uçmasından kaynaklı 5 travma vakası meydana gelmiş ve 1 kişi hayatını kaybetmiştir." denildi.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

        Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 12 saat kapalı kalan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Göksun-Sarız bölümünün trafiğe açıldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar yurdu etkisi altına aldı!
        Kar yurdu etkisi altına aldı!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
        Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 10 öğretmen kurtarıldı
        Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 10 öğretmen kurtarıldı
        Kahramanmaraş'ta fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
        Kahramanmaraş'ta fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
        Kahramanmaraş'ta üzerine çatı düşen kişi öldü
        Kahramanmaraş'ta üzerine çatı düşen kişi öldü
        Kahramanmaraş'ta çöken çatının altında kalan 2 kişiden biri öldü
        Kahramanmaraş'ta çöken çatının altında kalan 2 kişiden biri öldü
        Kahramanmaraş'ta okullara kar tatili
        Kahramanmaraş'ta okullara kar tatili
        Kahramanmaraş'ta hava muhalefeti nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Kahramanmaraş'ta hava muhalefeti nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi