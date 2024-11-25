Kahramanmaraş'ta kopan çatının bir kişinin üzerine düşmesi kamerada

Bu arada yaşananlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ceviz'in aracına doğru koşması, fırtınanın şiddetlenmesinin ardından çatının üzerine düşmesi yer alıyor.

Çevrede çok sayıda ağacın devrildiği, çatı malzemelerinin savrulduğu sokaktan aracına ilerleyen Ceviz, çevredeki bir binadan düşen çatının altında kaldı.

Yenişehir Mahallesi'nde bir otelde kalan Şenol Ceviz (39), fırtınanın etkili olduğu gece yarısı aracını güvenli bir yere almak isterken yeniden fırtına başladı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde etkili olan fırtınada kopan çatının bir kişinin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.