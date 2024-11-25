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        Kahramanmaraş'ta kopan çatının bir kişinin üzerine düşmesi kamerada

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde etkili olan fırtınada kopan çatının bir kişinin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:51
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        Kahramanmaraş'ta kopan çatının bir kişinin üzerine düşmesi kamerada
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde etkili olan fırtınada kopan çatının bir kişinin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yenişehir Mahallesi'nde bir otelde kalan Şenol Ceviz (39), fırtınanın etkili olduğu gece yarısı aracını güvenli bir yere almak isterken yeniden fırtına başladı.

        Çevrede çok sayıda ağacın devrildiği, çatı malzemelerinin savrulduğu sokaktan aracına ilerleyen Ceviz, çevredeki bir binadan düşen çatının altında kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ve ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Ceviz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Bu arada yaşananlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ceviz'in aracına doğru koşması, fırtınanın şiddetlenmesinin ardından çatının üzerine düşmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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